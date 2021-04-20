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- Adana'daki 17 'torbacı' tutuklandı
Adana'daki 17 'torbacı' tutuklandı
12-18 Nisan tarihleri arasında torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 20.04.2021 - 10:48
- Güncelleme : 20.04.2021 - 10:51
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kent genelinde 12-18 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 96 adrese baskın yapıldı.
ELE GEÇİRİLEN MADDELER
Operasyonda 120 şüpheli gözaltına alınırken; 1 kilo 917 gram bonzai, 586 gram eroin, 403 gram esrar, 347 uyuşturucu hap, 121 kök Hint keneviri, 43 gram metamfetamin ele geçirildi.
96'SI SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 120 şüpheliden 17’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla 96’sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.