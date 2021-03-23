Adana’daki 6 kişi, kaçakçılıktan gözaltına alındı

Polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı akaryakıt, sahte ve kaçak içki, elektronik sigara gibi ürünleri satan 6 şahıs gözaltına alınırken, ürünlere el konuldu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Polisin şok baskınlarda yaptığı aramalarda, 4 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 1.380 litre sahte içki, 104 şişe gümrük kaçağı içki, 345 kaçak elektronik sigara ve aparatı ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.





















