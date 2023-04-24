Adana'daki aldatma kavgasında kan aktı: 2 yaralı Kozan ilçesinde eşinin kendisini aldattığını düşünen emekli polis memuru, eşini ve akrabasını silahla yaraladı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde silah sesleri yükseldi.

Yunus Apartmanının 3. katındaki dairede meydana gelen olayda, eşinin kendisini aldattığını düşünen emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve evde akrabası olduğu ileri sürülen H.E’yi silahla ayaklarından vurdu.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Daha sonrada şüpheli evden ayrıldı. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi.

Şüpheli adliyede

Evden ayrılan daha sonra polise teslim olan şüphelinin eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği öne sürüldü.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sağlık raporu alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.