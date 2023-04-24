Adana'daki aldatma kavgasında kan aktı: 2 yaralı

İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde silah sesleri yükseldi.
Yunus Apartmanının 3. katındaki dairede meydana gelen olayda, eşinin kendisini aldattığını düşünen emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve evde akrabası olduğu ileri sürülen H.E’yi silahla ayaklarından vurdu.
2 yaralı hastaneye kaldırıldı
Daha sonrada şüpheli evden ayrıldı. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi.
Şüpheli adliyede
Evden ayrılan daha sonra polise teslim olan şüphelinin eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği öne sürüldü.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli sağlık raporu alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.