Adana'daki depo aramasında 263 milyon 400 bin makaron yakalandı

Adana'daki depo aramasında 263 milyon 400 bin makaron yakalandı

Makaron fabrikası ve depolarında yapılan arama sırasında 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi. Yakalanan makaronun, Türkiye'de tek seferde yakalanan en çok makaron olduğu belirtildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir makaron fabrikasına operasyon düzenlendi.

Fabrika ve depolarında yapılan aramada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

TEK SEFERDE YAKALANAN EN ÇOK MAKARON

Ele geçirilen makaronun, Türkiye'de tek seferde yakalanan en fazla makaron ve 2020 yılında tüm Türkiye'de ele geçirilen 250 milyon makaron sayısından da daha fazla olduğu belirtildi.

GEÇEN YIL ADANA'DA ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada ayrıca Türkiye'de daha önce tek seferde en büyük yakalamanın da 105 milyon 700 bin makaron ile yine Adana'da geçen yıl ağustos ayında gerçekleştiği bildirildi.

2 GÖZALTI

Rekor düzeydeki makaronun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli soruşturma başlatıldı.









