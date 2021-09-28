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    Adana'daki depo aramasında 263 milyon 400 bin makaron yakalandı

    Makaron fabrikası ve depolarında yapılan arama sırasında 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi. Yakalanan makaronun, Türkiye'de tek seferde yakalanan en çok makaron olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 11:38
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    Adana'daki depo aramasında 263 milyon 400 bin makaron yakalandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir makaron fabrikasına operasyon düzenlendi.

    Fabrika ve depolarında yapılan aramada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

    TEK SEFERDE YAKALANAN EN ÇOK MAKARON

    Ele geçirilen makaronun, Türkiye'de tek seferde yakalanan en fazla makaron ve 2020 yılında tüm Türkiye'de ele geçirilen 250 milyon makaron sayısından da daha fazla olduğu belirtildi.

    Adana daki depo aramasında 263 milyon 400 bin makaron yakalandı #1

    GEÇEN YIL ADANA'DA ELE GEÇİRİLDİ

    Açıklamada ayrıca Türkiye'de daha önce tek seferde en büyük yakalamanın da 105 milyon 700 bin makaron ile yine Adana'da geçen yıl ağustos ayında gerçekleştiği bildirildi.

    Adana daki depo aramasında 263 milyon 400 bin makaron yakalandı #2

    2 GÖZALTI

    Rekor düzeydeki makaronun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli soruşturma başlatıldı.

    Adana daki depo aramasında 263 milyon 400 bin makaron yakalandı #3

    Adana daki depo aramasında 263 milyon 400 bin makaron yakalandı #4

    Adana daki depo aramasında 263 milyon 400 bin makaron yakalandı #5

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