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    Adana'daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı

    İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan fırıncı, başından vurulup ağır yaralandı. Aynı zamanda fırıncının evine de ateş açıldığı belirlendi.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 10:47
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    Adana'daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı

    Saat 08.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 50175 Sokak'taki fırında sabah iş yerine gelen fırıncı Mücahit Toroman, çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

    Toroman, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

    Tabancayı ateşleyen kimliği belirsiz şüpheli ise otomobille kaçtı.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan Mücahit Toroman'ın bugün evine de tabancayla ateş edildiği belirtildi. Polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı #1

    Adana daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı #2

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    Adana daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı #4

    Adana daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı #5

    Adana daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı #6

    Adana daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı #7

    Adana daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı #8

    Adana daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı #9

    Adana daki fırıncı başından vurulurken, evine ateş açıldı #10


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