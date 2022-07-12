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    Adana'daki genç, yaşlı adamı acımasızca darbetti

    Yaşlı adamın kendisini rahatsız ettiği öne süren genç, adamı tekme, tokat dövdü. Genç, arkadaşları tarafından güçlükle uzaklaştırılırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 12.07.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 11:08
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    Adana'daki genç, yaşlı adamı acımasızca darbetti

    Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda bir genç, kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği yaşlı adamla tartışma yaşadı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma sonucunda genç, yaşlı adamı tekme ve tokat dövmeye başladı.

    Yaşlı adamı dövmeye devam etti

    Arkadaşları genci durdurmak istedi fakat o hiç acımadan yaşlı adama vurmaya devam etti.

    Arkadaşları genci uzaklaştırmak istedi

    Bir süre sonra genci arkadaşları uzaklaştırmak istedi ancak o tekrar gelip yaşlı adama vurdu.

    Adana'da yaşlı adamı acımasızca darbetti


    Genç uzaklaştırıldı

    Daha sonra genci arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından an be an cep telefonuyla görüntülendi.

    Gence büyük tepki var

    İHA'nın haberine göre; görüntüler sosyal medyada yayılanınca gence büyük bir tepki oluştu.

    Adana daki genç, yaşlı adamı acımasızca darbetti #1


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