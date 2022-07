Adana'daki genç, yaşlı adamı acımasızca darbetti

Yaşlı adamın kendisini rahatsız ettiği öne süren genç, adamı tekme, tokat dövdü. Genç, arkadaşları tarafından güçlükle uzaklaştırılırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nda bir genç, kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği yaşlı adamla tartışma yaşadı.

Kısa sürede alevlenen tartışma sonucunda genç, yaşlı adamı tekme ve tokat dövmeye başladı.

Yaşlı adamı dövmeye devam etti

Arkadaşları genci durdurmak istedi fakat o hiç acımadan yaşlı adama vurmaya devam etti.

Arkadaşları genci uzaklaştırmak istedi

Bir süre sonra genci arkadaşları uzaklaştırmak istedi ancak o tekrar gelip yaşlı adama vurdu.

Genç uzaklaştırıldı

Daha sonra genci arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından an be an cep telefonuyla görüntülendi.

Gence büyük tepki var

İHA'nın haberine göre; görüntüler sosyal medyada yayılanınca gence büyük bir tepki oluştu.