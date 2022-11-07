Adana'daki halay başı tartışmasında kan aktı

Yüreğir ilçesindeki düğünde, taraflar halay nedeniyle tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışma, silah ve bıçakla saldırıya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki düğünde dehşet yaşandı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde, halay çekme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.

Bıçak ve silahlar konuştu

Kavgada taraflar birbirlerine silah, bıçak ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1'i ağır 5 kişi yaralandı

Yaralılardan 4’ü ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, vücuduna kurşun isabet ederek ağır yaralanan Miraç A. da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, polis kavgaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.