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    Adana'daki hırsız çantasını çaldığı kadının ağızını kapattı

    Seyhan ilçesinde uyuşturucu alabilmek için bir kadının çantasını çalan hırsız, çığlık atan kadını eliyle susturdu.
    • 13.12.2022 - 10:01
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    Adana'daki hırsız çantasını çaldığı kadının ağızını kapattı

    Adana’nın Seyhan ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan Leyla A.’yı (48) bir kişi takip etmeye başladı.

    Bir süre sonra kadının arkasına yaklaşan şüpheli, arkasından sarıldığı Leyla A.’nın kolundaki çantayı almaya çalıştı.

    Kadının ağızını kapattı

    Leyla A., ise çevredekilerden bağırarak yardım istedi. Şüpheli ise eliyle kadının ağzını kapatıp, çantayı da alarak kaçtı.

    Çevredekilerin yardımına koştuğu Leyla A.’nın ihbarıyla, olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Adana daki hırsız çantasını çaldığı kadının ağızını kapattı #1

    21 suç kaydı çıktı

    Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde kullanma’ suçlarından 21 kaydı bulunan Aykut D. (23) olduğunu tespit etti.

    Polis, zanlının içindeki 2 bin TL ile 2 çeyrek altını aldığı çantayı arkadaşı Mert Y.’ye (26) verdiğini belirledi.

    Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, zanlıları saklandıkları adrese yapılan baskınlarla yakaladı. Emniyete götürülen zanlılardan Aykut D., hakkındaki suçlamayı kabul etti.

    "Uyuşturucu alması gerektiğini, hırsızlık yapacağını söyledi"

    Diğer şüpheli Mert Y.'nin ise ifadesinde, “Aykut uyuşturucu alması gerektiğini, hırsızlık yapacağını söyledi. Olay sabahı ise elinde çantayla koşarak yanıma geldi. Ben de çantayı atıp, kaçtım” dedi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut D. tutuklandı, Mert Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.


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