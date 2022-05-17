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    Adana'daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu

    Sarıçam ilçesinde kar maskesiyle akaryakıt istasyonuna giren 3 şahıs, çelik kasayı aldı. Olayı çalıntı araçla gerçekleştirdiği öğrenilen şahıslar tutuklandı.
    • 17.05.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 11:26
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    Adana'daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu

    Adana'nın Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki kar maskeli ve tabancalı 3 kişi, gittikleri akaryakıt istasyonunda yönetim ofisine girip çalışanları silahla tehdit etti.

    Sonrasında ise paraların bulunduğu kasanın yerini öğrenen şahıslardan biri içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı alıp, cipe yükledi.

    Bir başka şüpheli ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera cihazını söktü. Şüpheliler, geldikleri ciple kaçtı.

    Bine yakın kamera incelendi

    Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    Akaryakıt istasyonunda inceleme yapan ekipler, kaçış güzergahındaki bine yakın kameradan kayıt inceledi.

    Ekipler, şüphelilerin Mustafa Orman, Ferhat Ulaş ile Yunus Emre Epkılıç olduğunu tespit etti.

    Adana daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu #1

    Kullandıkları cip çalıntı çıktı

    DHA'nın aktarımına göre, ekipler, şüphelilerden Orman ile Ulaş’ın, 2 Mayıs gecesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki Oto Galericiler Sitesi'nden olayda kullandıkları cipi çaldıklarını saptadı.

    İstasyona girmeden mağazadan da kıyafet çaldılar

    Şüphelilerin çaldıkları cipi Kabasakal Mahallesi’ndeki boş bir araziye bıraktıkları, soygunu gerçekleştirdikleri sabah yeniden aldıkları belirlendi.

    Ayrıca Orman ile Ulaş’ın, akaryakıt istasyonuna gitmeden önce Karasoku Mahallesi’ndeki bir giyim mağazasından da kıyafet çaldıkları tespit edildi.

    8 kişiye gözaltı

    Ekipler, Orman, Ulaş ve Epkılıç ile onlara yardım ettikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Ova Mahallesi'nde adreslere yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Adana daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu #2

    Çelik kasa parçalanmış halde bulundu

    Cip de daha önce bırakılan araziye terk edilmiş olarak bulundu. Cipin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler, çelik kasayı parçalanmış olarak buldu. Aramalarda para ve altınlar ise ulaşılamadı.

    3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Orman, Ferhat Ulaş ile Yunus Emre Epkılıç tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu #3

    Adana daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu #4

    Adana daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu #5

    Adana daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu #6

    Adana daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu #7

    Adana daki hırsızlar çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu soydu #8


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