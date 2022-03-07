Euro
15.54
-0.25%
Dolar
14.27
0.42%
Altın
912.03
1.42%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
554.938
-2.46%
BTXN Coin
38.02
0.05%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Adana'daki kadın, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

    Oturduğu sitenin önünde D.C.S.'nin tabancalı saldırısına uğrayan Nuriye B., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'daki kadın, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

    Saat 02.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde evden dışarıya çıkan Nuriye B., oturduğu sitenin girişinde iddiaya göre otomobil ile yanına yaklaşan D.C.S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

    Şüpheli otomobil ile kaçarken, ayağına isabet eden kurşunla yaralanan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Tedaviye alınan Nuriye B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Adana daki kadın, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı #1

    Adana daki kadın, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı #2


    İlginizi Çekebilir

    Eskişehir'de bir çocuk annesi, evlilik vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı
    Gündem

    Eskişehir'de bir çocuk annesi, evlilik vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri

    Artvin'de bacağından vurulan adamın feryadı mahalleyi inletti
    3. Sayfa

    Artvin'de bacağından vurulan adamın feryadı mahalleyi inletti

    Görüş Bildir