Adana'daki kuyumcu atölyesi alevlere teslim oldu Seyhan ilçesindeki kuyumcu atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın başladı. Ekiplerin 1 saat mücadele verdiği yangın hasara neden oldu.

AA Adana'nın Seyhan ilçesinde panik anları yaşandı. Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki iş merkezinin dördüncü katında bulunan kuyumcu atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye müdahale etti Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadaki çalışanların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 1 saatlik mücadele sonucu söndürüldü Söndürme işlemi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın, atölyede hasara yol açtı.