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- Adana'daki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu
Adana'daki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu
Yüreğir ilçesindeki aile kabristanlığının yanında hareketsiz yatan gencin öldüğü belirlendi. İncelemede cesedin altında şırınga bulunurken kolundan ise kan geldiği tespit edildi.
- İHA
- 29.11.2021 - 12:59
- Güncelleme : 29.11.2021 - 13:32
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki mezarlıkta temizlik yapan görevliler, aile kabristanının yanında hareketsiz yatan genç bir şahıs tespit etti.
Gence seslenip tepki alamayan işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptığı ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
ALTINDA ŞIRINGA BULUNDU
Polis ekipleri yaptığı çalışmada cesedin alt tarafında şırınga bulurken, kolundan da kan geldiğini belirledi.
Adana'daki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu ViDEO
UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
Gencin aşırı dozda uyuşturucu almaktan öldüğü tahmin edilirken kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından ortaya çıkacak.