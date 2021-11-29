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    Adana'daki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu

    Yüreğir ilçesindeki aile kabristanlığının yanında hareketsiz yatan gencin öldüğü belirlendi. İncelemede cesedin altında şırınga bulunurken kolundan ise kan geldiği tespit edildi.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 13:32
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    Adana'daki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu

    Adana'nın Yüreğir ilçesindeki mezarlıkta temizlik yapan görevliler, aile kabristanının yanında hareketsiz yatan genç bir şahıs tespit etti.

    Gence seslenip tepki alamayan işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

    Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptığı ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Adana daki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu #1

    ALTINDA ŞIRINGA BULUNDU

    Polis ekipleri yaptığı çalışmada cesedin alt tarafında şırınga bulurken, kolundan da kan geldiğini belirledi.

    Adana'daki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu ViDEO

    UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Gencin aşırı dozda uyuşturucu almaktan öldüğü tahmin edilirken kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından ortaya çıkacak.

    Adana daki mezarlıkta bir kişi ölü bulundu #2

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