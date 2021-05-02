Daha önce evine haciz gelmesine neden olan komşusuyla tartışan öğretmen, ruhsatlı tabancası ile komşusunu 'yan baktığı' gerekçesiyle vurdu.

Adana'nın Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi 74225 Sokak'taki Saklı Kent Rezidans'ta komşu olan öğretmen Celal T. ile Mehmet Kara dolandırıcılık iddiasıyla mahkemelik oldu.

Yargılama sonucunda Celal T.’nin evine haciz geldi. Bu nedenle iki komşu arasında husumet başladı.

'YAN BAKTIN' DİYE VURDU

Bugün de rezidansın bahçesinde karşılaşan iki komşu “yan bakma” yüzünden tartışınca öğretmen komşusunu ruhsatlı silahı ile bacağından vurdu.

Adana'daki öğretmen, komşusunu 'yan baktığı' için vurdu VİDEO





TESLİM OLDU

Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Yaralı, otomobil ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Öğretmen ise polise teslim oldu.

Öğretmen Celal T. polis merkezine götürülerken, olay yeri ekipleri inceleme başlattı.



