Adana'daki operasyonda 23 bin 876 uyuşturucu hap ele geçirdi

Adana'da uyuşturucu ile mücadele kesintisiz devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu olduğu öne sürülen adrese operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada jandarma 23 bin 876 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler, şüpheli S.T.'yi gözaltına aldı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.