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- Adana'daki otomobilin bagajından kilolarca esrar çıktı
Adana'daki otomobilin bagajından kilolarca esrar çıktı
Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu aracın bagajında 3 kilo 950 gram esrar bulundu.
- İHA
- 28.11.2021 - 10:06
Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde kontrol noktası kuruldu.
Şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, detektör köpeklerle yaptıkları aramada aracın bagajında valizlerin içine gizlenmiş 3 kilo 950 gram esrar ele geçirdi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Otomobilin sürücüsü Sadullah A. (44) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan ve işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen Sadullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.