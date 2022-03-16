Petrol
98.94
-0.97%
Euro
16.12
0.18%
Dolar
14.66
-0.23%
Altın
902.43
-0.40%
Borsa
2089
0.47%
Bitcoin
599.948
4.11%
BTXN Coin
39.17
0.53%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Adana'daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı

    Otomobili park etme meselesinden çıkan kavgada otoparkçı Ömer P. (35), kendisine bıçakla saldıran Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı

    Saat 14.00 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde aynı otomobildeki Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç., sokağın kenarına aracı park etti.

    Sokakta otopark işleten Ömer P., 3 arkadaşı, "Otomobili otoparkın karşısına park ettiniz, çekin" diye uyardı.

    Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. isteği geri çevirince, taraflar bu nedenle tartıştı.

    POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

    Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 arkadaş, Ömer P.’ye bıçakla saldırdı. Ömer P. ise pompalı tüfekle ateş açtı.

    Adana'daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı VİDEO

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kavgada Emrah K., Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Ömer P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı #1


    Adana daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı #2

    Adana daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı #3

    Adana daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı #4

    Adana daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı #5

    Adana daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı #6

    Adana daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı #7

    Adana daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı #8

    Adana daki otoparkçı, bıçaklı 3 saldırganı silahla yaraladı #9


    İlginizi Çekebilir

    Arda Güler ile anlaşma sağlandı
    Transfer dosyası

    Arda Güler ile anlaşma sağlandı

    İstinaf, Adnan Oktar davasındaki yerel mahkemenin kararını bozdu
    İç Haber

    İstinaf, Adnan Oktar davasındaki yerel mahkemenin kararını bozdu

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Görüş Bildir