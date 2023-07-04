Adana’daki sahilde yatan aileye ateş açıp, çocuğu öldürdü Etrafa ateş açan maganda, sahilde ailesiyle vakit geçiren 11 yaşındaki çocuğu boynundan vurdu. Ağır yaralı çocuk, hastanede öldü. Gözaltına alınan maganda ise “Çok alkollüydüm, hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi. Maganda tutuklanırken, çocuğun acılı annesi “Allah onun da yüreğini yaksın. En ağır cezayı alsın” dedi.

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DHA

Kabus, bu kez Adana’da yaşandı…

Bir maganda ateş açtı, 11 yaşındaki çocuğu öldürdü.

Cani, bir de “Alkollüydüm, hatırlamıyorum” diyerek savunma yaptı.

Barakadan çıkıp, sahilde uyudular

Adana’da bir süre önce eşiyle arası bozulan Zeynep Kılınç, 18, 11 ve 9 yaşındaki erkek çocuklarını yanına alarak Karakaş’taki sahilde bulunan bir barakanın terasında yaşamaya başladı.

Saat 02.00 sıralarında sahile gelen ve barakanın sahibi olduğu öne sürülen Hüsnü Şahbaz, kadın ile çocuklarına barakadan çıkmalarını söyledi.

Bunun üzerine Zeynep Kılınç, çocuklarını alarak sahilde uyudu.

Alkollü halde gelip, aileye ateş açtı

İki saat sonra alkollü bir şekilde tekrar sahile gelen Şahbaz, tabancayla ilk önce etrafa rastgele, daha sonra da Kılınç Ailesi'ne doğru ateş açmaya başladı.

Bu sırada kurşunlardan biri, Kılınç’ın 11 yaşındaki oğlu Aydın’ın boynuna isabet etti.

Oğlunun vurulduğunu gören anne Kılınç, çığlık atarak yardım istedi.

11 yaşındaki çocuğu öldürdü

Bunun üzerine şüpheli 44 yaşındaki Şahbaz, ağır yaralı çocuğu kendi otomobiliyle Karataş Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Aydın Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Şahbaz ise gözaltına alındı.

"Hatırlamıyorum" dedi, tutuklandı

Şahbaz ifadesinde, “Çok alkollüydüm. Nasıl oldu bilmiyorum? O kadın bana ait barakada yaşıyordu. Hiç ücret talep etmedim. Aramızda herhangi bir husumet yok. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum.” dedi.

Adliyeye sevk edilen Şahbaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ölen Aydın Kılınç’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Karataş’ta defnedildi.

"Allah onun da yüreğini yaksın"

Acılı anne Zeynep Kılınç, yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını söyledi.

Kılınç, şöyle konuştu:

Gece Hüsnü alkollü biri şekilde sahile geldi. İlk önce etrafa ateş açtı. Sonra ‘hepinizi tarayacağım’ diyerek, bize doğru ateş etti. Kurşunlardan biri Aydın’ın boğazına isabet etti. Çocuğumu hastaneye zor yetişirdik. Zaten orada can verdi. Oğlum ölünce benim ciğerim, yüreğim yandı. Allah onun da yüreğini yaksın. En ağır cezayı alsın. Olaydan sonra 9 yaşındaki oğlum da devlet korumasına alındı. Kalacak yerim olmadığı için çocuğumu geri alamıyorum. Yardım bekliyorum.

O anı unutamıyor

Aydın Kılınç’ın ağabeyi Bahri Kılınç ise kardeşinin can verdiği anları unutamadığını söyleyerek, katilin gereken cezayı almasını istediğini belirtti.