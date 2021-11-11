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    Adana’daki sulama kanalında ceset bulundu: Çuvala koyup attılar

    Sulama kanalında, boğazı kesildikten sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konulan erkek cesedi bulundu.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 15:20
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    Adana’daki sulama kanalında ceset bulundu: Çuvala koyup attılar

    Adana’nın Seyhan ilçesine balı Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalının bulunduğu köprüden geçen bir kişi, çuval içinde ceset gördü.

    Durum hemen polise bildirildi.

    BOĞAZI KESİLDİ, AYAĞINA TAŞ BAĞLANDI, ÇUVALA KONULUP ATILDI

    Olay yerine gelen ekipler, cesedin çıkartılması için su altı polisine haber verdi. Su altı ekibi, kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi karaya çıkardı.

    İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazının kesilerek öldürüldüğü ve daha sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konduktan sonra sulama kanalına atıldığı belirlendi.

    Adana’daki sulama kanalında ceset bulundu: Çuvala koyup attılar #1

    POLİS KİMLİĞİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

    Polis, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için parmak izi çalışması başlatırken, bir taraftan da kayıp başvurularını inceliyor.

    Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana’daki sulama kanalında ceset bulundu: Çuvala koyup attılar #2

    Adana’daki sulama kanalında ceset bulundu: Çuvala koyup attılar #3

    Adana’daki sulama kanalında ceset bulundu: Çuvala koyup attılar #4

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