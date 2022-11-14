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    Adana'daki tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü

    Akrabasına ait tekel bayisinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, başından vurularak öldürüldü. Ölen kişinin iki ağabeyine de silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırganın peşinde…
    • 14.11.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 09:30
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    Adana'daki tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü

    Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki akrabasına ait tekel bayisinde duran Hamit Koç, gece yarısı iş yerine gelen kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

    Saldırgan, Koç'u tabancayla başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

    Hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hamit Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Polis ve savcının olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Adana daki tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü #1

    İki ağabeyi de saldırıya uğradı

    Öte yandan kardeşlerinin saldırıya uğradığını öğrenince merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'ndeki evlerinden çıkan ve otomobille yola koyulan Şahin Koç ve Musa Koç, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

    Saldırganın ateşlediği silahtan çıkan saçmalar, Şahin Koç'un koluna, Musa Koç'un ise sırtına isabet etti.

    Adana daki tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü #2

    Saldırgan aranıyor

    Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şahin Koç, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kardeşi Musa Koç ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor.

    Adana daki tekel bayisinde başından vurularak öldürüldü #3


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