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    Adana'daki temizlik işçisi çöp kamyonunun altında can verdi

    Tufanbeyli ilçesinde çalışan Salim Otuk, görevi sırasında çöp kamyonunun yaptığı geri manevrayla ezilerek yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 15.11.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 17:42
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    Adana'daki temizlik işçisi çöp kamyonunun altında can verdi

    Adana'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 52 yaşındaki Salim Otuk, ihmale kurban gitti.

    Salim Otuk, çöp topladığı sırada geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalarak ezildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Otuk'un ezilerek can verdiğini belirledi.

    Olayla ilgili çalışma sürdüren jandarma ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

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    Adana daki temizlik işçisi çöp kamyonunun altında can verdi #3

    Adana daki temizlik işçisi çöp kamyonunun altında can verdi #4

    Adana daki temizlik işçisi çöp kamyonunun altında can verdi #5

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