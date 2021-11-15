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- Adana'daki temizlik işçisi çöp kamyonunun altında can verdi
Adana'daki temizlik işçisi çöp kamyonunun altında can verdi
Tufanbeyli ilçesinde çalışan Salim Otuk, görevi sırasında çöp kamyonunun yaptığı geri manevrayla ezilerek yaşamını yitirdi.
- AA
- 15.11.2021 - 16:43
- Güncelleme : 15.11.2021 - 17:42
Adana'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 52 yaşındaki Salim Otuk, ihmale kurban gitti.
Salim Otuk, çöp topladığı sırada geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalarak ezildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Otuk'un ezilerek can verdiğini belirledi.
Olayla ilgili çalışma sürdüren jandarma ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.