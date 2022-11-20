Adana'daki yaşlı adam su içerken vurularak öldürüldü

Yüreğir ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki adam, su içmek için gittiği mutfakta silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam olay anında hayatını kaybetti.

Adana’da19 Kasım Cumartesi saat 23.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Nuri Soner (68) su içmek için mutfağa gitti.

Su içerken vuruldu

Soner, su içtiği sırada bir kişi pencereden tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu vurulan Soner, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi. Yaşlı adamın yakınları sesleri duyup mutfağa geldiklerinde onu kanlar içinde yerde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Olay yerine gelen ekipler Soner’in öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.