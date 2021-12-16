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Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi

Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi

Sahte içki üretimine ilişkin ekiplerin düzenlediği 'Zehir' operasyonunda 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etik alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.