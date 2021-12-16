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- Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi
Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi
- AA
- 16.12.2021 - 10:30
- Güncelleme : 16.12.2021 - 10:38
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sahte içki imalatı artarken, güvenlik güçleri de denetimleri sıklaştırdı.
Ölümle sonuçlanan kaçak alkol tüketimine ve üretimine karşı mücadele eden ekipler, imalathanelere ve satış noktalarına baskın düzenledi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 'Zehir' operasyonu gerçekleştirdi.
ADANA'DA ZEHİR OPERASYONU
Dün Türkiye genelinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında Adana'da yürütülen çalışmalarda kaçak alkol ele geçirildi.
Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi ViDEO
10 BİN LİTREYE YAKIN SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, kentte belirledikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi. Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.