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    Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi

    Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi

    Sahte içki üretimine ilişkin ekiplerin düzenlediği 'Zehir' operasyonunda 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etik alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 16.12.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:38
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    Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte sahte içki imalatı artarken, güvenlik güçleri de denetimleri sıklaştırdı.

    Ölümle sonuçlanan kaçak alkol tüketimine ve üretimine karşı mücadele eden ekipler, imalathanelere ve satış noktalarına baskın düzenledi.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 'Zehir' operasyonu gerçekleştirdi.

    ADANA'DA ZEHİR OPERASYONU

    Dün Türkiye genelinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında Adana'da yürütülen çalışmalarda kaçak alkol ele geçirildi.

    Adana'daki 'Zehir' operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi ViDEO

    Adana daki Zehir operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi #1

    10 BİN LİTREYE YAKIN SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, kentte belirledikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi. Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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    Adana daki Zehir operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi #3

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    Adana daki Zehir operasyonunda 10 bin litreye yakın sahte içki ele geçirildi #7

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