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Adana'dan Konya'ya kiralık araçla gidip hırsızlık yaptılar

Adana'dan Konya'ya kiralık araçla gidip hırsızlık yaptılar

Kiraladıkları araçla Konya'ya gelen ve burada tarlalardaki sondaj kuyularına ait trafolardan mekanik parçalar çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.