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    Adana'dan Konya'ya kiralık araçla gidip hırsızlık yaptılar

    Kiraladıkları araçla Konya'ya gelen ve burada tarlalardaki sondaj kuyularına ait trafolardan mekanik parçalar çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 17:49
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    Adana'dan Konya'ya kiralık araçla gidip hırsızlık yaptılar

    Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Şuç Araştırma TİMİ (JASAT) ekipleri, son günlerde Ereğli ve Çumra ilçelerinde, tarlalardaki sondaj kuyularına ait trafolardan mekanik parçaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

    Bölgede araştırma yapan ekipler, dün akşam saatlerinde Konya-Bozkır yolu üzerinde 01 AFH 032 plakalı bir otomobilin beklediğini fark etti.

    MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphe üzerine araçta arama yapan jandarma ekipleri, trafolardan çalınan mekanik parçalar, malzemeler ele geçirdi. Araç içinde bulunan M.K.Z.(45), H.Z. (17) ve L.K. (20) gözaltına alındı.

    3 KİŞİ SORGUDA

    Şüphelilerin, otomobili de Adana'dan kiralayıp, Konya'ya geldiklerini belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.

    Adana dan Konya ya kiralık araçla gidip hırsızlık yaptılar #1

    Adana dan Konya ya kiralık araçla gidip hırsızlık yaptılar #2

    Adana dan Konya ya kiralık araçla gidip hırsızlık yaptılar #3

    Adana dan Konya ya kiralık araçla gidip hırsızlık yaptılar #4

    Adana dan Konya ya kiralık araçla gidip hırsızlık yaptılar #5

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