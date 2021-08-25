Lise öğrencileri, maske kullanımının önemine dikkat çeken ‘Kendim Ettim’ isimli kısa film çekti. Film, maske takmayan bir gencin başından geçen trajikomik olayları konu edindi.

Adana’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske kullanımına dikkat çeken yeni bir çalışma yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan 'Telafide Ben de Varım' eğitim programı kapsamında, Adana Anadolu Erkek Lisesi'nde kurulan kısa film atölyesinde, Felsefe Öğretmeni Burhan İlkılıç'ın verdiği eğitimle 2 aylık çalışmaların ardından, 20 öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile 'Kendim Ettim' isimli kısa film çekildi.

ÇEKİMLER OKUL ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kısa filmin senaryosu, atölyede eğitim alan gençler tarafından yazıldı. Çekimler, Küçükoba Mezarlığı, okul ve çevresinde gerçekleştirildi.

Maske takmayan bir gencin başına gelen trajikomik olayları konu alan kısa filmin yapımcılığını ise Okul Müdürü Hakan Kaygusuz üstlendi.

Adanalı öğrencilerden, maske kullanımına dikkat çeken kısa film VİDEO

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EBA ÜZERİNDEN GÖSTERİME SUNULACAK

Öğrenicilerin çektiği kısa film, eylül ayından itibaren EBA üzerinden tüm Türkiye'deki öğrencilerin gösterimine sunulacak.

“HAYATINDA İLK KEZ SİNEMA ORTAMI GÖREN ÖĞRENCİLER OLDU”

Pandemi dönemi Telafi Eğitim Programı kapsamında çeşitli atölye çalışmalarının da yapıldığını belirten öğretmen Burhan İlkılıç, bu çalışmaların öğrencilere kattığı faydalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Atölye çalışmalarında öğrencilerimiz sosyal ve kültürel açıdan tekrar yüz yüze eğitim alarak birlikte hem sosyal bir sorunu ele almayı hem de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunun farkına vardı.

Program kapsamında ayrıca Ulucami, Büyüksaat, Yağ Cami, Alman Köprüsü gibi tarihi yerlerin yanı sıra Arkeoloji Müzesi, şehitlik ve Sabri Şenevi Sinema Evi'ni gezdik. Hayatında ilk kez sinema ortamını gören öğrenciler oldu. Bu anlamda öğrencilerin sosyal gelişimi için bu programların ne denli önemli olduğu bir kez daha görüldü.”