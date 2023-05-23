Adanalılar güne sağanak yağışla başladı Adana'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası, iş yerlerini su bastı. Sürücüler yollarda kalırken, esnaf ise iş yerine dolan suları boşaltmaya çalıştı.

Adanalılar sabah saatlerine, yağışın etkisiyle başladı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda; Adana’da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyuruldu.

Duyurunun ardından Adana'nın cadde ve sokakları adeta göle döndü.

Adanalıların yağmur çilesi

Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı.

Bazı sürücüler ise yolda kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.