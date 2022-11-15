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- Adana'nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi
Adana'nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi
- 15.11.2022 - 10:18
- Güncelleme : 15.11.2022 - 10:33
Hırsızlar sınır tanımıyor.
Bu kez görüntülerin adresi Adana...
Bölgedeki lüks otomobilleri hedef alan şahıs, farklı günlerde 6 araca dadandı.
150 litrelik akaryakıt çaldı
24 yaşındaki Berat K., otomobillerdeki hayalet göstergeleri, tırdan 150 litre akaryakıt, bir araçtan 20 bin TL değerinde ses sistemi çaldı.
Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Berat K.’yi yakalamak için harekete geçti.
Son hırsızlıkta yakayı ele verdi
Bir sitenin otoparkında Nuri Umut T.’ye ait otomobilin hayalet göstergelerini ve sis farlarını çalan şahıs, çaldığı malzemelerle birlikte evine gitti.
Polisin takibinde olan hırsızın, malzemelerle birlikte evine girerken saklandığı yer tespit edildi.
Operasyon için düğmeye basan ekipler, Berat K.’yi evinde kıskıvrak yakaladı.
Adana'nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi VİDEO
Çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı
Evde yapılan aramada, şüphelinin çaldığı malzemelerde ele geçirildi.
Şahsın, "hırsızlık" ve “mala zarar verme” suçlarında çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Tutuklandı
İHA'nın aktarımına göre; emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Berat K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.