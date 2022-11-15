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    Adana'nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi

    Bölgedeki lüks otomobilleri hedef alan 24 yaşındaki hırsız bir hafta içinde 6 araçtan hayalet göstergesi, 150 litre akaryakıt ve 20 bin TL'lik ses sistemi çaldı. Harekete geçen ekipler şahsı yakaladı.
    • 15.11.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:33
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    Adana'nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi

    Hırsızlar sınır tanımıyor.

    Bu kez görüntülerin adresi Adana...

    Bölgedeki lüks otomobilleri hedef alan şahıs, farklı günlerde 6 araca dadandı.

    150 litrelik akaryakıt çaldı

    24 yaşındaki Berat K., otomobillerdeki hayalet göstergeleri, tırdan 150 litre akaryakıt, bir araçtan 20 bin TL değerinde ses sistemi çaldı.

    Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Berat K.’yi yakalamak için harekete geçti.

    Adana nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi #1

    Son hırsızlıkta yakayı ele verdi

    Bir sitenin otoparkında Nuri Umut T.’ye ait otomobilin hayalet göstergelerini ve sis farlarını çalan şahıs, çaldığı malzemelerle birlikte evine gitti.

    Polisin takibinde olan hırsızın, malzemelerle birlikte evine girerken saklandığı yer tespit edildi.

    Operasyon için düğmeye basan ekipler, Berat K.’yi evinde kıskıvrak yakaladı.

    Adana'nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi VİDEO

    Adana nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi #2

    Çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

    Evde yapılan aramada, şüphelinin çaldığı malzemelerde ele geçirildi.

    Şahsın, "hırsızlık" ve “mala zarar verme” suçlarında çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

    Adana nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi #3

    Tutuklandı

    İHA'nın aktarımına göre; emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Berat K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi #4

    Adana nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi #5


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