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Adana'nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi

Adana'nın profesyonel hırsızı son vurgununda yakayı ele verdi

Bölgedeki lüks otomobilleri hedef alan 24 yaşındaki hırsız bir hafta içinde 6 araçtan hayalet göstergesi, 150 litre akaryakıt ve 20 bin TL'lik ses sistemi çaldı. Harekete geçen ekipler şahsı yakaladı.