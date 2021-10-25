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- Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti
Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti
- DHA
- 25.10.2021 - 17:55
- Güncelleme : 25.10.2021 - 18:01
Adana’nın Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı’nda seyir halinde olan Halil Aybek (31) yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkan Cem İğdem (43) yönetimindeki cipe yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise takla atıp ters döndü.
Cipin alev aldığı kazada yaralanan sürücülerden İğdem, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Cipin deposundan akaryakıt sızarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürüldü.
Yaralanan sürücüler ayakta tedavi edildi.
CİPİN YANINDAN UZAKLAŞTIRILDI
Bu sırada kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Aybek’in, akaryakıt sızdıran cipin yanında sigara içmesi dikkat çekti.
İtfaiye ekiplerince uyarılan Aybek, cipin yanından uzaklaştırıldı.
Adan’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.