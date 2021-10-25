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    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti

    Yüreğir ilçesinde Halil Aybek idaresindeki otomobil ile Cem İğdem yönetimindeki cip çarpıştı. Aybek akaryakıt sızdıran cipin yanında sigara içince, ekipler tarafından uyarıldı.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 18:01
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    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı’nda seyir halinde olan Halil Aybek (31) yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkan Cem İğdem (43) yönetimindeki cipe yandan çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise takla atıp ters döndü.

    Cipin alev aldığı kazada yaralanan sürücülerden İğdem, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Cipin deposundan akaryakıt sızarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürüldü.

    Yaralanan sürücüler ayakta tedavi edildi.

    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti #1

    CİPİN YANINDAN UZAKLAŞTIRILDI

    Bu sırada kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Aybek’in, akaryakıt sızdıran cipin yanında sigara içmesi dikkat çekti.

    İtfaiye ekiplerince uyarılan Aybek, cipin yanından uzaklaştırıldı.

    Adan’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti #2

    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti #3

    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti #4

    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti #5

    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti #6

    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti #7

    Adana’da, kazadan sonra yakıt sızdıran cipin yanında sigara içti #8

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