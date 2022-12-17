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    Adapazarı’nda çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

    İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir genç öldü, 6 kişi yaralandı. Çatışmanın sebebi araştırılıyor.
    • 17.12.2022 - 12:14
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    Adapazarı’nda çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanlarının önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı kavga çıktı.

    Kısa sürede çatışmaya dönüşen olayda Ahmet Toykar, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. yaralandı.

    7 kişi yaralandı

    7 yaralı, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olayın yaşandığı bölge ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Adapazarı’nda çatışma: 1 ölü, 6 yaralı #1

    Kurtarılamadı

    Tedavi altına alınan ve ağır yaralandığı belirtilen Ahmet Toykar adlı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İHA’nın haberine göre diğer yaralıların tedavileri de sürüyor.

    Polis, çatışmanın sebebini araştırıyor.

    Adapazarı’nda çatışma: 1 ölü, 6 yaralı #2


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