Adapazarı’nda otomobil yolcu dolu durağa daldı Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolcu dolu durağa daldı. Durakta beklediği esnada otomobilin çarpması neticesinde savrularak yere düşen ve üzerine durak devrilen bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Facianın eşiğinden dönülen kazanın adresi Sakarya’nın Adapazarı ilçesi oldu…

Dün akşam Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, duraktan çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı.

Bu esnada kontrolden çıkan otomobil, yolcu dolu durağa daldı.

Durak üzerine devrildi

İlk olarak bir kişiye çarpan otomobil, daha sonrasında durağı devirdi.

Çarpmanın etkisi ile savrulan vatandaş ise devrilen durağın altında kalarak yaralandı.

Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Facianın önüne geçti

Öte yandan, otomobilin kaldırım üzerinde oturan ve yürüyen diğer kişilere çarpmadan durabilmesi ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yaşananları anlatan işletme sahibi Bayram Budak, şöyle konuştu:

"Durak aşırı kalabalık değildi"

Dün akşam müşterilerimize yemek servisinde olduğumuz esnada bir gürültü duyduk ve hemen buraya koştuk. Durağın yıkıldığını ve bir kişinin yaralandığını gördük. Yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Minibüs çıkış yaparken, arkadan gelen otomobil muhtemelen onu fark etmedi ve hızlı bir şekilde durağa doğru manevra yaptı. Allah’a şükürler olsun ki durak o an aşırı kalabalık değildi. Birkaç kişi geriye kaçabildi. Hastane buraya yakın, hemen sağlık ekipleri geldi. Öğrendiğimiz kadarıyla kaburga kemiklerinde kırıklar oluşmuş. Bu sabah belediye ekipleri hemen yeni bir durak tabelası taktı buraya.

"Maalesef sık sık kazalar meydana geliyor"

Bölgede sık sık trafik kazası meydana geldiğine değinen Budak, şöyle devam etti: