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    Adıyaman Adliyesi'nde bıçaklı kavga çıktı

    Adliyeden çıkan husumetli kişiler bıçakla birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 13:42
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    Adıyaman Adliyesi'nde bıçaklı kavga çıktı

    Adıyaman Adliyesinde alacak verecek meselesi nedeniyle görülen bir dava sonrasında davanın tarafları adliye bahçesinde tartışma çıkardı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen olayda bir kişi darp neticesi yüzünden diğer kişi ise, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

    Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ GÖZALTINDA

    Kavganın yaşandığı bölgeye gelen polis ekipleri, 2 şahsı gözaltına aldı.

    YARALILAR TEDAVİ EDİLİYOR

    Yaşanan olayda yaralanan 2 kişi ise, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman Adliyesi nde bıçaklı kavga çıktı #1

    Adıyaman Adliyesi nde bıçaklı kavga çıktı #2

    Adıyaman Adliyesi nde bıçaklı kavga çıktı #3

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