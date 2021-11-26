Adıyaman Adliyesi'nde bıçaklı kavga çıktı

Adliyeden çıkan husumetli kişiler bıçakla birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman Adliyesinde alacak verecek meselesi nedeniyle görülen bir dava sonrasında davanın tarafları adliye bahçesinde tartışma çıkardı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen olayda bir kişi darp neticesi yüzünden diğer kişi ise, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Kavganın yaşandığı bölgeye gelen polis ekipleri, 2 şahsı gözaltına aldı.

YARALILAR TEDAVİ EDİLİYOR

Yaşanan olayda yaralanan 2 kişi ise, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.