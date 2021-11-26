- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman Adliyesi'nde bıçaklı kavga çıktı
Adıyaman Adliyesi'nde bıçaklı kavga çıktı
Adliyeden çıkan husumetli kişiler bıçakla birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 26.11.2021 - 13:42
Adıyaman Adliyesinde alacak verecek meselesi nedeniyle görülen bir dava sonrasında davanın tarafları adliye bahçesinde tartışma çıkardı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
2 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen olayda bir kişi darp neticesi yüzünden diğer kişi ise, bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Kavganın yaşandığı bölgeye gelen polis ekipleri, 2 şahsı gözaltına aldı.
YARALILAR TEDAVİ EDİLİYOR
Yaşanan olayda yaralanan 2 kişi ise, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.