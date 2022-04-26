Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, serbest bırakıldı

3 ilde jandarma ekipleri tarafından operasyonlar gözaltına alının M.A. ile B.A. isimli şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman merkezli Şırnak ve Gaziantep’te, 23 Nisan’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Gaziantep İl Başkanlığı M.A. ile B.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

AA’nın haberine göre; adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PTT şubesi kundakladığı iddia edilmişti

2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen M.A'nın, öğrencilik yıllarında 2015'te Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı iddia edilmişti.