- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, serbest bırakıldı
Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, serbest bırakıldı
3 ilde jandarma ekipleri tarafından operasyonlar gözaltına alının M.A. ile B.A. isimli şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 26.04.2022 - 15:47
Adıyaman merkezli Şırnak ve Gaziantep’te, 23 Nisan’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Gaziantep İl Başkanlığı M.A. ile B.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
AA’nın haberine göre; adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PTT şubesi kundakladığı iddia edilmişti
2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen M.A'nın, öğrencilik yıllarında 2015'te Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı iddia edilmişti.