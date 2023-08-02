Adıyaman Valiliği önünde hareketli dakikalar Gece saatlerinde Adıyaman Valiliği önünde şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

İHA

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Gece saat 04.00 sularında otomobili ile Adıyaman Valiliği önüne gelen bir şahıs, aracından inerek şüpheli hareketler sergiledi.

Durumu fark eden valilikte görevli polisler herhangi bir duruma karşı tedbir alarak konuyu telsizden anons geçti.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olumsuzlukla karşılaşılmadı

Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın yanına dikkatli bir şekilde yaklaşan polis ekipleri şahsın kimlik kontrolünü yaparak araçta inceleme yaptı.

Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine şahıs valilik önünden uzaklaştırıldı.