Adıyaman'a gelen üniversiteli genç 4 gündür kayıp

Tatil için geldiği memleketi Adıyaman’da, yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Mehmet Delice'nin ailesi, çocuklarının sağ salim bulunmasını istiyor.

Balıkesir’de inşaat mühendisliği okuyan 22 yaşındaki Mehmet Delice, tatil amaçlı memleketi Adıyaman’a geldi.

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi'ndeki ailesiyle yaşayan Mehmet Delice, 4 gün önce hava almak amacıyla evden çıktı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Bir daha eve dönmeyen ve telefonları kapalı olan Mehmet Delice’den haber alınamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

AİLESİ ÇOCUKLARININ SAĞ SALİM BULUNMASINI İSTİYOR

Çocuklarının hayatından endişe duyan Ramazan ve Neziha Delice çifti, yetkililerden çocuklarının sağ salim bir şekilde bulunmasını istedi.

Delice Ailesinin 2 çocuğundan biri olan genç üniversite öğrencisi Mehmet Delice’nin bulunması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.