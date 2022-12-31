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- Adıyaman'a yolcu minibüsü alev alev yandı
Adıyaman'a yolcu minibüsü alev alev yandı
Şehir içi yolcu taşıyan minibüste çıkan yangın, itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü.
- 31.12.2022 - 15:41
- Güncelleme : 31.12.2022 - 15:56
Adıyaman'daki Esentepe Mahallesi'nde yolcu taşıyan Ali Şahin yönetimindeki 02 M 0295 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmından alevler yükseldi.
Alevleri fark eden sürücü, aracını park edip minibüsteki yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Minibüs kullanılamaz hale geldi
Bölgeye sevk edilen ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, söndürüldü.
DHA'nın haberine göre; yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'a yolcu minibüsü alev alev yandı