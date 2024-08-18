Adıyaman'da gölete giren erkek kardeşler boğuldu Gazihandede Mesire alanında Atatürk Baraj Göleti'ne girerek boğulan 8 yaşındaki Berkant Yiğit hayatını kaybederken, 12 yaşındaki Mahmut Yiğit ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

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İHA

Adıyaman merkezde yaşayan Necmettin ve Elif Yiğit çifti, ailecek vakit geçirmek için Gazihandede Mesire alanına gitti.

Yiğit çiftinin çocukları 8 yaşındaki Berkant ve 12 yaşındaki Mahmut Yiğit, mesire alanındaki Atatürk Baraj Göletine girdi.

BİR ANDA SUDA KAYBOLDULAR

Burada bir süre suda yüzen her iki kardeş, bir anda su içerisinde kayboldu.

Durumu fark eden Yiğit çifti ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, UMKE, jandarma ekipleri, jandarma sahil güvenlik ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDEKİLER ÇOCUKLARI SUDAN ÇIKARTTI

Ekipler olay yerine doğru ilerlerken olayı duyan ve yüzme bilen vatandaşlar suya dalışlar yaptı.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 9 yaşındaki Berkant Yiğit olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale edildi.

12 yaşındaki Mahmut Yiğit ise vatandaşlardan Mehmet Özer tarafından sudan çıkarıldı.

8 YAŞINDAKİ BERKANT HAYATINI KAYBETTİ

Sudan ilk çıkarılan ve kent merkezindeki bir hastaneye götürülen Berkant Yiğit yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Yiğit ise burada tedavi altına alındı.

AĞABEY İSE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kardeşi ölen Mahmut Yiğit'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)