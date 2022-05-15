Adıyaman’da 10 adet televizyon çalan hırsız yakalandı

Bir iş yerinden Led televizyon çaldığı tespit edilen hırsız, yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın tutuklandığı öğrenildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, 50 bin TL değerinde 10 adet Led televizyonun çalınması ihbarı üzerine Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kimliği tespit edildi

Titiz bir araştırma yapan ekipler, hırsızı tespit etti.

Ekipler, şüphelinin televizyonları sakladığı depoya operasyon düzenleyerek S.A.(22) isimli zanlıyı yakaladı.

Televizyonlarla birlikte geldi, tutuklandı

Zanlı S.A., ifadesi alınmak üzere 10 adet televizyon ile birlikte Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA'nın haberine göre emniyette sorgulamaları tamamlanan şüpheli S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.