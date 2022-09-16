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    Adıyaman’da 100 ton kömür imha edildi

    Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince, 8 ayda 100 ton kömüre el koyulduğu, kömürlerin imha edildiği, bu kömürleri bulunduran işletmelere de ceza kesildiği öğrenildi.
    • 16.09.2022 - 08:50
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    Adıyaman’da 100 ton kömür imha edildi

    Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bağlı Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü personellerince kış aylarında vatandaşların daha temiz bir hava teneffüs etmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

    İl merkezi ve ilçelerin odun kömür ardiyelerine gelen kömürler ekipler tarafından denetlenerek gerekli işlemler yapılıyor.

    100 ton kömüre el konuldu

    İHA'nın haberine göre 2022 yılı içerisinde mevzuata aykırı yaklaşık 100 ton kömüre el konularak imha edildi.

    Ayrıca bu kömürleri bulunduran işletmeleri 91 bin 10 TL idari cezai işlem uygulandı.

    Adıyaman’da 100 ton kömür imha edildi #1

    Hava kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacak

    Yetkililer, 2022-2023 kış döneminde vatandaşların ‘Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi’ almış odun ve kömür ardiyelerinde bulunan işletmelerden kömür ihtiyaçlarının karşılamaları, doğalgaza geçmeleri, soba ve kalorifer yakma tekniklerine uymaları, herhangi bir atık yağ, naylon, plastik atıkları kullanmamalarının hava kirliliğinin azalmasına da büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

    Adıyaman’da 100 ton kömür imha edildi #2

    Partikül madde 10 miktarında azalma var

    Son yıllarda Adıyaman’da doğalgaz kullanımının artması ve yapılan denetimler neticesinde özellikle partikül madde 10 miktarında azalma olduğu, ölçüm cihazı ile 24 saat ölçüm gerçekleştirildiği aktarıldı.

    Adıyaman’da 100 ton kömür imha edildi #3


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