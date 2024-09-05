Adıyaman'da 18 yıl önce ölen kızının yaşadığına inanıyor Kahta ilçesinde yaşayan Kıymet Şahin, 39 günlükken ‘öldü’ denilerek herkesten habersiz toprağa verildiğini iddia ettiği kızının ölmediğini iddia etti. Şahin, rüyasına giren kızının “Anne ben ölmedim, yaşıyorum” dediğini söyleyerek mezarın açılmasını talep etti.

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İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Kıymet Şahin, 2006 yılında doğum sancılarının başlamasıyla Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti.

Doğumhaneye alınan Şahin, 'Kader' isimli kız çocuğunu dünyaya getirdi.

BEBEĞİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALDI

1,5 gün sonra taburcu edilen anne Adıyaman'a gönderilirken, bebek ise burada kuvöze alındı.

Adıyaman'a geldikten sonra şeker rahatsızlığından dolayı fenalaştığını ve bundan dolayı yaklaşık 1 hafta Adıyaman'da tedavi gördüğünü belirten Kıymet Şahin, 39 gün sonra Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden arandıklarını ve bebeğin ölüm haberini aldıklarını söyledi.

DNA TESTİ TALEBİ SONUÇSUZ KALDI

Ölüm haberinden bir gün sonra Malatya'ya gittiklerinde bebeklerinin kendilerinden habersiz bir şekilde toprağa verildiğini iddia eden anne Kıymet Şahin, defalarca DNA testi için başvuruda bulunduklarını ama başvuruların sürekli reddedildiğini söyledi.

"39 GÜN SONRA BEBEĞİNİZ ÖLMÜŞTÜR DEDİLER"

Çocuğunun ölmediğine ve yaşadığına inandığını vurgulayan anne Kıymet Şahin, “Şekerim biraz yükselmişti diye beni Malatya'ya sevk etmişlerdi. Benim doğumunun orada gerçekleşti ve çocuk hasta diye kuvöze konuldu.

Doğumdan 1,5 gün sonra bizi apar topar Adıyaman'a gönderdiler. Hastaydım narkoz etkisindeydim, geldim Adıyaman'a. Burada bir hafta tedavi gördüm, 39 gün sonra haber geldi, dediler 'başınız sağ olsun, bebeğiniz ölmüştür.'

"7 YIL SONRA OKULDAN ARADILAR"

Biz gittiğimizde de bebek yoktu, defnedilmişti. Artık yapacak bir şey yok dedik. Okuma yazmam yok, cahil biriydim, sorgulamadım, çocuğumu kaybetmenin acısını içime gömdüm.

Ben çocuğumu kaybettikten 7 yıl sonra okuldan aradılar, dediler ki 'neden çocuğu okula göndermiyorsun', bebeğimin öldüğünü söyledim. 2006 yılında bebeği doğduktan birkaç gün hemen sonra bebeğin kimliğini çıkartmıştık, 39 gün sonra ölünce de o acıyla o durumlardan dolayı bebeğin öldüğünü de nüfusa giderek kayıtlardan düşürmemiştik.

"HER GECE RÜYAMA GİRİP ANNE BEN ÖLMEDİM DİYOR"

Okuldan gelen telefon aramasından sonra nüfus müdürlüğüne gittim ölüm, raporlarını aldım. Ama ben bebeğimin öldüğüne inanmıyorum. Her gece rüyalarıma giriyor, ‘Anne ben ölmedim, yaşıyorum' diyor.

Ben defalarca DNA testi için ilgili kurumlara ve makamlara başvuru yapmama rağmen bütün başvurularıma ret cevabı veriliyor. Ben mezarın açılmasını ve DNA testinin yapılmasını istiyorum. Bu acılarıma artık son verilmesini istiyorum” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)