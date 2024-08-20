Adıyaman'da 19 yaşındaki gencin cesedi boş arazide bulundu

İHA
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Girne Mahallesi'ndeki boş bir arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan 19 yaşındaki Mustafa Saray'ın öldüğünü belirledi.
KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Mustafa Saray'ın cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Mustafa Saray'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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