Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan kavgada genç kızlara taşla saldırı İki aile arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple başlayan kavganın ardından genç kızlara taşla saldıran ve tekme atan şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan olayda 5 kişi yaralandı.

İHA

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 152 Sokak içerisinde iki aile arasında başlayan tartışmada ortalık savaş alanına döndü.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bir anda büyüdü.

Nabızların yükseldiği tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu esnada genç kızları bulunan ailelerden biri, kızlarıyla birlikte sokakta bulunan ve tadilat halindeki evlerine girdi.

Genç kızlara taşlı saldırı

Bu sırada olayın karşı tarafındaki şahıslar ise binayı taş yağmuruna tuttu.

Bir şahsın attığı tekme ile bina kapısının açılması sonrası şahıslar, bu defa içeride bulunan genç kızları taşlamaya başladı.

Taşların havada uçuştuğu kavgada şahıslar, bu defa yakaladıkları genç kız ve aile üyelerini tek tek yumrukladı.

Olay yerinden kaçmaya çalıştı

5 kişinin yumruk ve taş ile yaralandığı kavga yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Polislerin geldiğini gören bir şahıs, bindiği arabayla olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Şüpheli gözaltına alındı

Bu esnada polis ekipleri, aracın önünü keserek şahsı gözaltına aldı. Araç içerisinde ise bir adet tüfek ele geçirildi.

5 kişi yaralandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs polis merkezine götürülürken olayda yaralanan 5 şahsa ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.