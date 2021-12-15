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    Adıyaman’da 250 bin liralık ziynet çalındı

    2 katlı eve giren hırsızlar, yatak adasındaki yaklaşık 250 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:18
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    Adıyaman’da 250 bin liralık ziynet çalındı

    Adıyaman’ın Siteler Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evde oturan Şeref Özdemir, gece geç saatlerde ailesiyle birlikte gittiği akraba ziyaretinden döndüğünde evin kapısının açık olduğunu fark etti.

    İçeri giren Özdemir, yatak odasında sakladığı yaklaşık 250 bin liralık altınların çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi.

    PARMAK İZLERİ ALINDI

    İhbar üzerine gelen ekipler, parmak izi incelemesi yaparak çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

    Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adıyaman’da 250 bin liralık ziynet çalındı #1

    Adıyaman’da 250 bin liralık ziynet çalındı #2

    Adıyaman’da 250 bin liralık ziynet çalındı #3

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