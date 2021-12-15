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Adıyaman’da 250 bin liralık ziynet çalındı

Adıyaman’da 250 bin liralık ziynet çalındı

2 katlı eve giren hırsızlar, yatak adasındaki yaklaşık 250 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.