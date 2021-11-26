Adıyaman'da 61 bin 500 sahte dolar ele geçirildi

Piyasaya sahte dolar sürmek isteyen 2 şüpheli, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Emniyet ekipleri, son dönemde sahte dolar basmaya kalkışan kalpazanlara göz açtırmıyor...

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak sahte dolar operasyonu düzenledi.

Yapılan çalışma ile piyasaya sürülmek istenilen 61 bin 500 ABD doları sahte banknot ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Olay ile ilgili sahte paralar ile yakalanan Şüpheli S.Ç.Ç. ve S.Ö. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.