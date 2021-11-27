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    Adıyaman’da 61 kişi terör suçundan hakim karşısına çıktı

    Savcılık, terör örgütlerine yönelik soruşturmasında 61 kişi hakkında işlem başlattı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 09:28
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    Adıyaman’da 61 kişi terör suçundan hakim karşısına çıktı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın , 2021 yılında başlatıtğı PKK Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

    Savcılık, terör örgütünün milis yapılanmasına yönelik soruşturmasında 61 kişi hakkında dosya hazırlayarak işlem yapıldı.

    39 TUTUKLAMA

    'Terörizmin finansmanı’ ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla işlem yapılan 61 kişiden, 39’u tutuklanırken, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Savcılık tarafından edinilen bilgiye göre, 2 kişinin gözaltında olduğu, 2 şahsın aramasının sürdüğü öğrenildi.

    14 KİŞİYE HAPİS CEZASI

    Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgulanan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen bu kişilerden 14’ünün, 4 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında ceza aldığı bildirildi.

    Mahkeme 3 kişinin beraatine karar verirken, bu kişilerden 2’si başka bir dosya kapsamında tutuklandı.

    42 KİŞİNİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

    Soruşturma kapsamında 42 kişinin mahkemesi devam ediyor.

    Adıyaman’da 61 kişi terör suçundan hakim karşısına çıktı #1

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