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    Adıyaman'da 7 yaşındaki Elif pekmez kazanına düştü

    Bahçede oynadığı sırada pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk, ağır yaralandı.
    • AA
    • 30.08.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 09:28
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    Adıyaman'da 7 yaşındaki Elif pekmez kazanına düştü

    Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi (7), evin bahçesinde talihsiz bir kaza yaşadı.

    Dengesini kaybeden Minik Elif, pekmez için kaynatılan kazanın içerisine düştü.

    DURUMU AĞIR

    Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Adıyaman da 7 yaşındaki Elif pekmez kazanına düştü #1

    Adıyaman da 7 yaşındaki Elif pekmez kazanına düştü #2

    Adıyaman da 7 yaşındaki Elif pekmez kazanına düştü #3

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