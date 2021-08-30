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- Adıyaman'da 7 yaşındaki Elif pekmez kazanına düştü
Adıyaman'da 7 yaşındaki Elif pekmez kazanına düştü
Bahçede oynadığı sırada pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk, ağır yaralandı.
- AA
- 30.08.2021 - 08:59
- Güncelleme : 30.08.2021 - 09:28
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi (7), evin bahçesinde talihsiz bir kaza yaşadı.
Dengesini kaybeden Minik Elif, pekmez için kaynatılan kazanın içerisine düştü.
DURUMU AĞIR
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.