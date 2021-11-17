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    Adıyaman’da, akrabalar arasında kavgada 3 gözaltı

    Borç alacak verecek meselesinden akrabalar arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayda 3 kişi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 16:43
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    Adıyaman’da, akrabalar arasında kavgada 3 gözaltı

    Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi’nde, öğle saatlerinde akrabalar arasında kavga çıktı.

    Borç alacak verecek meselesinden çıkan kavga kısa sürede büyüdü.

    İki ailenin fertleri birbirine tekme tokat saldırdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Kavga, ekiplerin müdahalesi ile son buldu.

    Adıyaman’da, akrabalar arasında kavgada 3 gözaltı VİDEO

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

    Şahıslar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adıyaman’da, akrabalar arasında kavgada 3 gözaltı #1

    Adıyaman’da, akrabalar arasında kavgada 3 gözaltı #2

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