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    Adıyaman'da akrabaların silahlı çatışmasında fırın çalışanı yaralandı

    Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, cadde üzerinde bulunan 1 vatandaşa saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.
    • 31.12.2022 - 13:52
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    Adıyaman'da akrabaların silahlı çatışmasında fırın çalışanı yaralandı

    Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen ve aralarında yıllar öncesine dayanan kan davası olan kişiler arasında silahlar konuştu.

    Otomobil ile sokağa gelen bir kişi elindeki silah ile Y. ailesine ait eve doğru ateş etti. Y. Ailesinden kişilerde tabancaları ile otomobilden açılan ateşe karşılık verdi.

    Fırın çalışanı yaralandı

    Çıkan silahlı çatışmada fırında çalıştığı öğrenilen ve caddede bulunan İmam Korkmaz’a saçma isabet eti.

    İmam Korkmaz hafif şekilde yaralandı. Çıkan silahlı çatışma sonrasında otomobilde bulunan kişi olay yerinden uzaklaştı.

    Adıyaman da akrabaların silahlı çatışmasında fırın çalışanı yaralandı #1

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Olay yerinde yapılan incelemede 13 adet boş kovan tespit edildi.

    Otomobil terk edilmiş halde bulundu

    Olaya karışan otomobil iki çevre yolu üzerinde park edilmiş halde bulundu.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman da akrabaların silahlı çatışmasında fırın çalışanı yaralandı #2

    Adıyaman da akrabaların silahlı çatışmasında fırın çalışanı yaralandı #3

    Adıyaman da akrabaların silahlı çatışmasında fırın çalışanı yaralandı #4


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