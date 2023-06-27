Adıyaman'da ani manevra kaza getirdi: 2 yaralı Otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Adıyaman'da korkunç bir kaza yaşandı.

Yavuz Selim Mahallesi eski Hastane Caddesi üzerinde seyir halindeki Ahmet I., idaresindeki 34 EP 2056 plakalı otomobil, depremden dolayı yıkılan refüjde aniden dönüş yaptı.

Bu etki ile karşı şeride geçmek istediği esnada Umut A., idaresindeki 02 TA 099 plakalı motosikletle çarpıştı.

2 kişi yaralandı

Kazada sürücülerden Umut A., ile motosiklette bulunan Sabiha A., yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.