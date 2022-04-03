- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adıyaman’da, annesine zarar vermek isteyen kardeşini tüfekle vurdu
Adıyaman’da, annesine zarar vermek isteyen kardeşini tüfekle vurdu
- İHA
- 03.04.2022 - 16:20
Adıyaman’da, psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen E.K., Mara Mahallesi Namık Kemal İlkokulu yakınlarında bulunan evinde ailesiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., annesine zarar vermek ve evi yakmak istedi. Abisi İ.K. olayı fark edince duruma müdahale etti.
2 EL ATEŞ ETTİ
Bir süre boğuşan kardeşlerden E.K. evden kaçınca, İ.K. evde bulunan ruhsatlı av tüfeğini alarak kardeşini kovalamaya başladı. Ara sokaklarda kardeşini kovalayan İ.K., 2 el ateş etti.
YARALI OLARAK HASTANEYE GİTTİ
Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan E.K., yaralı halde olay yerinden kaçarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.
İ.K. ise polisi arayarak durumu anlatıp kullandığı silahı polislere teslim etti.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastanede tedavi altına alınan E.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.