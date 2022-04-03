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    Adıyaman’da, annesine zarar vermek isteyen kardeşini tüfekle vurdu

    Psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen E.K., çıkan tartışmadan annesine zarar verip evi yakmaya kalktı. E.K.’nin abisi İ.K., kardeşini av tüfeği ile kovalayıp yaraladı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 16:20
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    Adıyaman’da, annesine zarar vermek isteyen kardeşini tüfekle vurdu

    Adıyaman’da, psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen E.K., Mara Mahallesi Namık Kemal İlkokulu yakınlarında bulunan evinde ailesiyle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., annesine zarar vermek ve evi yakmak istedi. Abisi İ.K. olayı fark edince duruma müdahale etti.

    2 EL ATEŞ ETTİ

    Bir süre boğuşan kardeşlerden E.K. evden kaçınca, İ.K. evde bulunan ruhsatlı av tüfeğini alarak kardeşini kovalamaya başladı. Ara sokaklarda kardeşini kovalayan İ.K., 2 el ateş etti.

    YARALI OLARAK HASTANEYE GİTTİ

    Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan E.K., yaralı halde olay yerinden kaçarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

    İ.K. ise polisi arayarak durumu anlatıp kullandığı silahı polislere teslim etti.

    Adıyaman’da, annesine zarar vermek isteyen kardeşini tüfekle vurdu #1

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Hastanede tedavi altına alınan E.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da, annesine zarar vermek isteyen kardeşini tüfekle vurdu #2

    Adıyaman’da, annesine zarar vermek isteyen kardeşini tüfekle vurdu #3


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