Adıyaman'da aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu Gerger ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan yavrusu araç çarpması nedeniyle öldü.

DHA

Türkiye, eşsiz coğrafyası sayesinde birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Bunlar arasında ekolojik açıdan öneme sahip fakat nesli tükenme tehlikesi altında olan türler de var.

Onlardan biri de çizgili sırtlanlar... Maalesef onlardan biri bir kaza sonucu telef oldu.

Yavru sırtlan öldü

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Köklüce ve Beybostan köyleri arasındaki yolda nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan yavrusuna gece saatlerde bir araç çarptı.

Yaralanan yavru sırtlan öldü.

Köylü vatandaşlar sabah çizgili sırtlana fark ederek, yetkililere bildirdi.