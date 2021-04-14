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    Adıyaman'da aracın motor borusundan uyuşturucu çıktı

    Adıyaman’da bir otomobilin motor kısmındaki boru içerisine gizlenen ve kablo süsü verilen düzenekteki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 10:54
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    Adıyaman'da aracın motor borusundan uyuşturucu çıktı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında bir otomobili durdurdu.

    Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada köpek koku aldı. Bunun üzerine ekipler arabada detaylı inceleme yaptı.

    18 GRAM METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ

    Motor kısmında bulunan bir borunun ucundaki kabloları çekildiğinde bunun düzenek olduğu fark edildi. Polis boruyu kestiğinde içinden 18 gram metamfetamin uyuşturucu tespit etti.

    Adıyaman'da aracın motor borusundan uyuşturucu çıktı VİDEO

    Adıyaman da aracın motor borusundan uyuşturucu çıktı #1

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Otomobilde bulunan sürücü İ.A. isimli şahsa ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinden araç kullanmaktan toplamda 15 bin 3 TL trafik cezası uygulanırken, İ.A ve otomobilde bulunan K.G. isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

    Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

    Adıyaman da aracın motor borusundan uyuşturucu çıktı #2

    Adıyaman da aracın motor borusundan uyuşturucu çıktı #3

    Adıyaman da aracın motor borusundan uyuşturucu çıktı #4

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